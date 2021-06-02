Молитва покаяния, полуденный намаз и духовный концерт: Болгар примет исламский фестиваль

В Болгарском музее-заповеднике 5 июня состоится фестиваль «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в музее-заповеднике.

Торжественное мероприятие проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.

«„Изге Болгар жыены“ — масштабное мероприятие, которое собирает паломников из многих регионов России и зарубежных стран. В прошлом году праздник, к сожалению, не проводился из-за пандемии коронавируса», — отметила заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

В этом году гостям будет представлена более обширная программа. Предусмотрены лекции на исламские темы, экспресс-уроки намаза и интерактивная площадка, посвященная истории письменности. Также состоятся финальные поединки всероссийского турнира по борьбе на поясах.

Фестиваль откроется в восемь часов утра с концертной программы духовной музыки и чтения Корана у Памятного знака в честь принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году.

С 9.00 до 11.00 гостей приглашают на площадку «История письменности», которая развернется на территории Музея письменности. Здесь посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по технологии изготовления средневековых чернил и изучению арабской каллиграфии. С 9.30 до 10.45 все желающие могут присоединиться к тауба-намазу (молитве покаяния) на территории комплекса «Малый минарет» и «Ханская усыпальница».

Параллельно будут проходить финальные поединки по национальной борьбе корэш. В полдень всех соберет полуденный намаз на Соборной мечети, после завершения которого начнется концертная программа.

В течение дня на площадке будут работать все музейные объекты.

Фестиваль пройдет при соблюдении всех санитарных норм. «На всех музейных объектах соблюдается масочный режим, везде стоят санитайзеры, стараемся соблюдать дистанцию и между группами, чтобы были перерывы и не было скоплений», — отметила Лилия Сафина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Болгарский музей-заповедник ожидает 400 тыс. туристов в новом турсезоне.