В «Спартаке» опровергли информацию о полном отказе от легионеров

В «Спартаке» опровергли информацию о том, что в связи с финансовыми проблемами, начиная со следующего сезона, клуб готов полностью отказаться от иностранных футболистов. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что решение о дальнейшей стратегии развития «Спартака» будет принято после стабилизации финансовой ситуации в стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что владелец «красно-белых» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния.