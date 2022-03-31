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Спорт
31 марта 2022  15:20
Дамир Садриев

В «Спартаке» опровергли информацию о полном отказе от легионеров

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В «Спартаке» опровергли информацию о том, что в связи с финансовыми проблемами, начиная со следующего сезона, клуб готов полностью отказаться от иностранных футболистов. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что решение о дальнейшей стратегии развития «Спартака» будет принято после стабилизации финансовой ситуации в стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что владелец «красно-белых» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния.

#фк спартак #футбол #РПЛ
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