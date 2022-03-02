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Спорт
2 марта 2022  12:24
Дамир Садриев

«Матч ТВ»: Владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% состояния

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Вице-президент компании «Лукойл», а также владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, произошло это на фоне обвала акций нефтяной компании. При этом до сих пор неясно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке». 

Отмечается, что футбольный клуб имеет свой бюджет.

Напомним, Леонид Федун входит в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes 2021, занимая 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

#фк спартак #Футбол
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