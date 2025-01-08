В «Союзе ветеранов СВО» рассказали о планах на Год Защитника Отечества

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Жители Высокогорского района РТ Альфред Хайбуллин и Дмитрий Голубцов — демобилизованные бойцы и ветераны спецоперации. Оба ушли на передовую в 2022 году. Альфреда отпустили домой, когда наступил возраст, а Дмитрия демобилизовали из-за тяжелого ранения. Не так давно они стали председателями новой организации «Союза ветеранов СВО». Высокогорцы рассказали, как возникла организация, чем занимается и что в планах.

«Нужно, находясь тут, помогать им там. И стараться, чтобы наша страна стала могучей, как раньше. И вот сейчас мы до молодежи это доводим», — говорит председатель «Союза Ветеранов СВО» Альфред Хайбуллин.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Альфред имеет боевые награды. Награжден медалью добровольца батальона «Алга» за участие в СВО, и «Орденом Маргелова», а это высшая награда «Союза десантников России». Альфред был демобилизован по возрасту и сейчас решил помогать ветеранам СВО.

Дмитрий — потомственный военный. По долгу службы оказался на передовой с самого начала СВО. Он награжден медалью Жукова. После тяжелого ранения был комиссован. Дмитрий потерял руку, но протез не ограничил его жизнь. Он победитель межрегионального турнира по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО «Время героев» и «Лучший спортсмен республики среди лиц с ограниченными возможностями».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Альфред Хайбуллин пояснил, что организация создана для того, чтобы возвращающимся ребятам из-за «ленточки» было здесь проще.

«По себе знаем, как это тяжело уходить в обычную жизнь, кажется, что люди на тебя по-другому смотрят. И когда я вернулся, мне в голову пришла такая идея. Пригласил ребят, которые сейчас здесь находятся, кто по возрасту, кто по ранению. Ребятам с „Алги“ вручили медали, потому что они достойны этого», — рассказал Альфред Хайбуллин.

Сегодня в организации состоят более 20 человек. Все они участники боевых действий СВО. Уже в конце прошлого года «Союз ветеранов СВО» провел свое первое патриотическое мероприятие со школьниками. Организация и дальше планирует заниматься патриотическим воспитанием детей.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Детей нужно учить. У нас это было уже с молоком матери. Нам все это было интересно. А сейчас молодежь не знает об этом ничего. И поэтому приходится им доводить, чтобы они поняли это, — продолжает Альфред Хайбуллин. — Сколько времени уже занимаюсь, посещаю эти мероприятия, и чувствую, что молодежь у нас начинает все это осознавать. Они начинают понимать, что это все не шутки, а правда».

Зампредседателя «Союза ветеранов СВО» Дмитрий Голубцов рассказал о планах организации. В первую очередь, они знакомятся с демобилизованными бойцами и принимают их в свои ряды, а также помогают их семьям.

«В планах помогать семьям военных снег убирать. Совместно с Юнармией, которая тоже помогает. Они готовы к этому, потому что есть ребята, которые не могут выполнять некоторые бытовые вещи», — рассказал он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Как отмечает Дмитрий, планы у «Союза ветеранов» большие. Они хотят проводить турниры в честь погибших бойцов, а также собираются участвовать на Параде 9 Мая.

«Турниры в память определенных ребят. У нас Год Защитника Отечества и юбилейный год Победы над фашизмом. Как я в школе говорил, в этом году, в 80-й юбилей, мы должны что-то запоминающееся сделать», — отметил ветеран.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Для районного Парада Победы бойцы хотят подготовить технику для выставки.

«Сейчас планируем подготовить технику, чтобы сделать выставку. С администрацией мы согласовали, а также с военкоматом, как мы все это будем делать. Планов очень много», — заверил Дмитрий Голубцов.

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Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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Фото предоставлено Алиной Камалиевой