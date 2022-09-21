В Совфеде заявили, что выпускники военных кафедр не подлежат мобилизации

Выпускники военных кафедр не будут приравниваться к тем, кто прошел военную службу, и призываться в рамках частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева сообщает ТАСС.

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — подчеркнул сенатор.

Ранее депутат глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что выпускников военных кафедр могут мобилизовать, если их военно-учетные специальности «будут востребованы».

Напомним, утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт, — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.