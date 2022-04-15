В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине закончится в недалеком будущем, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что Россия не намерена специально растягивать военную фазу.

«Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. После этого военная фаза прекратится», - сказал Климов, в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.

Он также отметил, что страны Запада продолжают поставлять на Украину оружие, «заливая костер бензином».

Напомним, 23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.