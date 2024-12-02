В Совфеде рассказали, какие пособия на детей увеличат в 2025 году

В России в следующем году будут увеличены пособия на детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщила член Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, также повысят выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года.

«В 2025 году подрастут некоторые пособия на детей разных возрастов. Должно быть увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В январе следующего года оно составит минимум 9227 рублей, с 1 февраля — 9900 рублей. Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц», – сказала Епифанова в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий добавила, что за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) будут повышены пособия по беременности. Минимальная такая выплата составит более 103 тыс. рублей за 140 дней.

Кроме того, вырастут выплаты на детей военнослужащих, которые проходят срочную службу. В январе за одного ребенка будут выплачивать 16 698 рублей, с 1 февраля — 17 917 рублей.

Ранее сообщалось об увеличении в следующем году максимального размера пособия по безработице.