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В Совфеде призвали россиян проверить свои айфоны на вирусы
Россиянам следует обязательно проверить свои айфоны на наличие вирусов, убежден член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Он отметил, что у жителей для этого есть возможности, напомнив, что информация умышленного заражения устройств подтвердилась.
Заражение вирусами Шейкин назвал «специальной акцией» компании, направленной на похищение личной, рабочей информации пользователей. «В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», – цитирует его РИА Новости
Также сенатор сообщил, что направил обращение в «Лабораторию Касперского» с просьбой дать официальный комментарий относительно «возможного масштаба заражения вредоносным ПО продукции Apple, эксплуатируемой в РФ».
Напомним, на этой неделе ФСБ заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч айфонов, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
В Кремле, комментируя это сообщение, подчеркнули, что для госслужащих в России использование смартфонов американской компании Apple «неприемлемо и запрещено». А еще раньше появилась информация, что чиновникам с 1 апреля рекомендовано отказаться от айфонов, так как западные специалисты их могут взломать в целях шпионажа.
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