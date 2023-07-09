В Совфеде предложили штрафовать за езду на электросамокате вдвоем

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

За езду на электросамокате вдвоем уже сейчас можно вводить штраф в размере 1 тыс. рублей, хотя в целом говорить о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока преждевременно. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

По мнению сенатора, курирующего в комитете вопросы транспорта и дорожной сети, фиксировать факт езды на самокате вдвоем по аналогии с переходом дороги в неположенном месте может лично сотрудник ГИБДД.

Вместе с тем «первостепенной задачей» Васильев назвал обязательную государственную регистрацию всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установку на них номерных знаков.

Лишь после создания и отладки «системы контроля за передвижением водителей электросамокатов» можно будет вести речь о введении в КоАП «штрафов для водителей СИМ, нарушающих Правила дорожного движения», которые будут сопоставимы с санкциями для автомобилистов, уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Госдуме намерены запретить электросамокаты на пешеходных улицах. При этом в Казани число парковок для электросамокатов увеличили в три раза в этом году — с 500 до 1575.