В Госдуме намерены запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил запретить езду на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам и ограничить их скорость до 15 км/ч. Он также предложил ввести запрет на использование самокатов для детей до 18 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение депутата в Минтранс и МВД.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час», — заявил Якубовский. В России с каждым годом растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности и пострадавших от них, подчеркнул он.

Сегодня на арендованных электросамокатах по городу можно передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Депутат отметил, что этот показатель значительно превышает среднюю скорость пешехода. Необходимость запрета движения электросамокатов по пешеходным улицам он объяснил тем, что они предназначены для прогулок, а не чтобы уворачиваться от самокатчиков.

Создатели сервисов аренды электросамокатов считают, что такое нововведение не сделает поездки более безопасными, но повлияет на транспортный сценарий и работу сервисов. При этом предприниматели подчеркнули, что скорость самокатов регулируется автоматически в зависимости от локации.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани в три раза увеличили число парковок для электросамокатов – с 500 до 1575. С увеличением их паркинга жителям и гостям столицы Татарстана предлагают взять на прокат в общей сложности 7,5 тыс. электросамокатов.