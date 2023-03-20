В Совфеде ответили на заявление Польши о готовности воевать с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «очень самонадеянным» заявление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава готова вступить в конфликт с Москвой. По его мнению, польские власти в этом вопросе напрасно рассчитывают на поддержку США.

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?», – написал Пушков в телеграм-канале.

Напомним, Росцишевский накануне заявил, что польская армия вступит в конфликт с Россией, если киевский режим «не сможет защитить свою независимость» в ходе военной спецоперации. По его словам, у Польши «не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт».