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В Польше рассказали, при каких условиях страна вмешается в конфликт на Украине
Если киевский режим не сможет отстоять свою независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией. Такое заявление сделал посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, передает РИА Новости.
«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — заявил дипломат в эфире телеканала LCI.
Он утверждает, что кризис на Украине представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, именно поэтому «так важно победить».
Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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