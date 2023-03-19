В Польше рассказали, при каких условиях страна вмешается в конфликт на Украине

Если киевский режим не сможет отстоять свою независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией. Такое заявление сделал посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, передает РИА Новости.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — заявил дипломат в эфире телеканала LCI.

Он утверждает, что кризис на Украине представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, именно поэтому «так важно победить».

Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.