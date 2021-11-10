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Ру Тат
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Здоровье
10 ноября 2021  15:27

В Совфеде не исключили введение дополнительных антиковидных ограничений

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Из-за непростой ситуации с коронавирусом не исключена возможность введения новых ограничений для борьбы с пандемией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. 

«Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан... Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — сказала она в ответ на вопрос, возможно ли введение новых нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости. 

Спикер отметила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой и необходимо «не расслабляться» и продолжать строго соблюдать все ограничительные меры и продолжать вакцинироваться и обеспечить национальный иммунитет. 

Ранее в Совфеде также отметили, что возможность введения законодательно обязательной вакцинации от коронавируса не обсуждалась, о чем сообщал «Татар-информ».

#массовая вакцинация #Коронавирус #валентина матвиенко #совфед
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