В Совфеде не исключили введение дополнительных антиковидных ограничений

Из-за непростой ситуации с коронавирусом не исключена возможность введения новых ограничений для борьбы с пандемией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан... Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — сказала она в ответ на вопрос, возможно ли введение новых нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости.

Спикер отметила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой и необходимо «не расслабляться» и продолжать строго соблюдать все ограничительные меры и продолжать вакцинироваться и обеспечить национальный иммунитет.

Ранее в Совфеде также отметили, что возможность введения законодательно обязательной вакцинации от коронавируса не обсуждалась, о чем сообщал «Татар-информ».