В Советском суде Казани отложили старт по делу ОПГ «Тукаевские»

Сегодня в Советском суде Казани отложили старт процесса по делу ОПГ «Тукаевские» из-за отсутствия нескольких защитников.

На скамье подсудимых 30 человек. Им предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательствах, мошенничествах, причинении тяжкого вреда здоровью, организации канала незаконной миграции и многих других преступлениях.

Напомним, в октябре 2021 года Вахитовский суд Казани уже рассматривал это уголовное дело. Но позже его вернули в прокуратуру, для устранения нарушений.

По версии следствия, ОПГ орудовала на территории Казани с 2006 года и в ее состав входили несколько бригад: «Цумовские», «Авторовские», «Дальневские», «Даниловские», «Азатовские», «Сиротки» и другие. В разное время группировка пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершили массу преступлений помимо вышеперечисленных – угон автомобиля, повреждение чужого имущества, хулиганство и разбойные нападения.

По данным следствия, лидерами группировки были именно Наиль Шайхутдинов (Нельсон), Геннадий Кирилов (Гена) и Альфред Гильмутдинов (Автор) – им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Все они сейчас находятся в СИЗО. Еще один предполагаемый организатор ОПГ – Анатолий Агрба сбежал из России и сейчас находится в розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Ряд эпизодов дела касается мошенничеств со страховками. Участники ОПГ инсценировали ДТП. На счету у «Тукаевских» есть и эпизоды, связанные с незаконной регистрацией мигрантов. Участники группировки создавали фиктивные фирмы, от имени которых с мигрантами подписывались липовые трудовые договоры.