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Руc Тат
Общество 22 сентября 2023 11:04

В Советском районе Казани завершилась подготовка к отопительному сезону

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В Советском районе Казани завершилась подготовка к отопительному сезону
Фото: © «Татар-информ»

Советский район Казани полностью готов к отопительному сезону, заявила его администрация в своем телеграм-канале.

Опрессовки завершены во всех домах управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ТСН, ЖСК. Помимо этого, к пуску тепла готов 21 ведомственный дом и 231 объект соцкультбыта.

Ранее стало известно, что подготовка к отопительному сезону в Татарстане завершена на 99,9%.

#отопительный сезон
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