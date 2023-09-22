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В Советском районе Казани завершилась подготовка к отопительному сезону
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Фото: © «Татар-информ»
Советский район Казани полностью готов к отопительному сезону, заявила его администрация в своем телеграм-канале.
Опрессовки завершены во всех домах управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ТСН, ЖСК. Помимо этого, к пуску тепла готов 21 ведомственный дом и 231 объект соцкультбыта.
Ранее стало известно, что подготовка к отопительному сезону в Татарстане завершена на 99,9%.
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