В Советском районе Казани завершилась подготовка к отопительному сезону

Фото: © «Татар-информ»

Советский район Казани полностью готов к отопительному сезону, заявила его администрация в своем телеграм-канале.

Опрессовки завершены во всех домах управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ТСН, ЖСК. Помимо этого, к пуску тепла готов 21 ведомственный дом и 231 объект соцкультбыта.

Ранее стало известно, что подготовка к отопительному сезону в Татарстане завершена на 99,9%.