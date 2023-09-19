Минстрой Татарстана заявил о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону на 99,9%

В Татарстане завершается подготовка объектов сферы ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. На данный момент работы завершены на 99,9% объектов, рассказал на брифинге в Кабинете министров РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

«На протяжении межотопительного периода всеми службами проводились работы по гидропромывке, опрессовке, а также ремонтные работы. Подготовка объектов коммунального хозяйства проводится в рамках новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году предусмотрено 27 мероприятий на сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения в Агрызском, Заинском районах, а также в Казани и Набережных Челнах», — проинформировал он.

Спикер отметил, что на сегодня полностью подготовлены к холодам объекты здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры, молодежи и спорта. На этой неделе по республике сохранится теплая погода, однако при понижении среднемесячной температуры воздуха до определенных значений тепло в дома и на объекты будет подано.

«Отопительный сезон должен начаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов»,— объяснил Айзатуллин.

Тем не менее, добавил министр, при необходимости тепло в дома может быть подано раньше срока. «Муниципалитеты принимают решения независимо от температуры, и мы даем тепло, у нас уже есть несколько заявок»,— уточнил участник брифинга.

Пока в жилые дома Казани тепло ещё не подано, однако по республике есть 13 районов, где некоторые объекты уже отапливаются.