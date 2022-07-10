В Советском районе Казани ряд домов на время останется без воды

Во вторник, 12 июля, в ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9.00 12-го числа, а возобновят подачу воды только в 6.00 13-го числа. Причиной временных неудобств станут работы по переврезке водопровода на месте строительства второй линии Казанского метрополитена.

Отключение затронет здания, расположенные по адресам:

— ул. Айтматова, д. 1, 5, 6, 7, 8 и 10;

— ул. Ломжинская, д. 20а, 24, 24а, 24б, 24ж и 24/1;

— ул. Фучика, д. 90б, 90б корп. 1, 90в, 131, 131а, 131в и 131г.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточняют в МУП «Водоканал».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани опубликован график отключений горячей воды на сетях «Татэнерго» в июле.