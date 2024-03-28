В Советском районе Казани появится Тихая Гавань с двумя школами, поликлиникой и стадионом

Фото: скриншот Электронного сборника документов и правовых актов города Казани

В Советском районе Казани появится микрорайон Тихая Гавань с двумя жилкомплексами, а также объектами социальной инфраструктуры – среди них 2 школы, 4 детских садика и поликлиника. Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Территория будет граничить с существующим жилым массивом Самосырово с западной и северной стороны, с существующим жилым массивом Вознесенское с южной стороны и с северной – с будущим микрорайоном Самосырово, проект планировки которого также был опубликован сегодня в сборнике.

Площадь территории Тихой Гавани составляет 107,65 га, из которых 38,65 отводится на многоэтажную жилую застройку. Площадь жилфонда – 468,9 тыс. кв. метров. Согласно опубликованному положению, расчетная перспективная численность населения – 15,629 тыс. человек.

Этажность домов будет варьироваться от 6 до 24 этажей. Также предполагается возведение двух школ на 1501 и 1224 места, трех детсадов на 340 мест и одного – на 260. Будут построены поликлиника, футбольный стадион, четыре крупных паркинга. Также в проекте заложено обустройство четырех скверов и одного парка.