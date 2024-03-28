В Казани появится микрорайон Самосырово с двумя жилкомплексами, школами и детсадами

Фото: скриншот Электронного сборника документов и правовых актов города Казани

Власти Казани утвердили проект планировки территории «Самосырово» – предполагается образование микрорайона с двумя жилыми комплексами и объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Проектируемая территория расположена в Советском районе и граничит с существующим жилым массивом Самосырово с северной и западной сторон, с востока примыкает к Самосыровскому кладбищу и лесу, на юге будет располагаться другой проектируемый микрорайон «Тихая Гавань». Общая площадь составляет 79,11 га, из которых больше всего отведено улично-дорожной сети (27,17), многоэтажной жилой застройке (14,83) и зеленым насаждениям общего пользования – это скверы, 2 парка и сады (14,46).

«Расчетная перспективная численность населения в границах проектирования составляет 6,73 тыс. человек, расчетная перспективная численность занятых – 2,52 тыс. человек», – сказано в документах.

Многоэтажные дома будут варьироваться – от 9 до 16 этажей, также планируется возведение малоэтажок (4 этажа), детсада на 260 мест, школы на 600 мест, здания, в котором будут находиться школа на 800 мест и детсад на 285 мест, а также Дома культуры с прилегающей парковкой, спорткомплекса, паркинга на 800 машино-мест.

Все работы будут производиться в два этапа.