В Советском районе Казани отремонтируют 54 и построят 20 многоквартирных домов

В 2023 году в Советском районе столицы Татарстана отремонтировали 52 многоквартирных дома, а в текущем 2024-м планируют обновить еще 54. Программа «Наш двор» в этом году охватит 60 дворов и затронет 21 тыс. жителей, рассказал на деловом понедельнике в мэрии Казани глава районной администрации Роман Фатхутдинов.

Он также отметил, что в минувшем году в Советском районе возвели 19 многоквартирных домов и 550 индивидуальных жилых домов. В 2024 году в эксплуатацию планируют ввести еще 20 многоквартирных домов.

«884 семьи за пять лет улучшили свои жилищные условия, [из них] 103 семьи — в 2023 году», — заключил чиновник.

Как ранее сообщал «Татар-информ» в 2023 году в Советском районе Казани отгрузили продукции на 106,8 млрд рублей.