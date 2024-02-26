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Советский район Казани в 2023 году отгрузил продукции на 106,8 млрд рублей
В 2023 году в Советском районе столицы Татарстана отгрузили продукции на 106,8 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
Основу экономики района составляют более 24,3 тыс. предприятий. На них создано 165 тыс. рабочих мест, средняя заработная плата достигает 73,2 тыс. рублей. Помимо этого, в Советском районе насчитывается 46 тыс. занимающихся малым бизнесом и 27 тыс. самозанятых.
«Уровень безработицы снизился в два раза и составил 0,24%. На одного человека приходится восемь вакансий», — добавил Фатхутдинов.
Глава администрации района также отметил, что в 2023 году на 43 комиссиях была рассмотрена деятельность 899 предприятий. По их итогам погашено 235,9 млн рублей задолженности по налогам и 5,5 млн рублей долгов по заработной плате, 278 человек «вышли из тени».
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