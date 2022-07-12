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Ру Тат
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Общество
12 июля 2022  12:29

В Советском районе Казани отменено запланированное отключение водоснабжения

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В Советском районе Казани отменены запланированные на 12 июля работы на сетях водопровода, которые должны были повлечь за собой отключение воды в ряде домов. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Отключение воды из-за работ по переврезке водопровода на месте строительства второй линии метрополитена должно было затронуть здания на улицах Айтматова, Ломжинская и Фучика, о чем сообщал «Татар-информ».

Причиной отмены работ стали погодные условия, уточнили в пресс-службе мэрии.

#отключение воды
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