Штрафы за «Open» на вывеске и изменение сроков оплаты ЖКУ: гид по новым законам марта

В марте произойдут изменения в российских законах и нормативных правовых актах, которые коснутся бизнеса, заемщиков, пользователей онлайн-сервисов, авиапутешественников и получателей алиментов. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 марта в России ограничивается использование иностранных языков в публичной нерекламной информации

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Бизнесу запретили использовать иностранные языки для вывесок и ценников

С 1 марта в России ограничивается использование иностранных языков в публичной нерекламной информации. Текст на указателях, вывесках, ценниках, сайтах и в приложениях должен быть на русском языке.

«Многие думают, что речь только о фасадных конструкциях. Но нас больше беспокоят скрытые затраты. Под действие закона попадают не только вывески, но и сайты, мобильные приложения, меню, ценники и даже навигация внутри помещений. Для ресторанных сетей или ретейлеров с тысячами позиций в приложении замена интерфейсов – это история про миллионы рублей и месяцы работы разработчиков и дизайнеров», – прокомментировала «Татар-информу» вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Ландыш Шарифуллина.

Дублировать текст на английском или других иностранных языках закон не запрещает, но перевод на русский должен быть указан такими же крупными буквами.

Например, слова вроде «Open», «Closed», «Welcome» придется либо заменить на русские варианты («Открыто», «Закрыто», «Добро пожаловать»), либо рядом указать перевод.

Ландыш Шарифуллина: «Единственный легальный способ оставить иностранное название без изменений – иметь зарегистрированный товарный знак в Роспатенте. Но процедура регистрации занимает от 12 до 18 месяцев» Фото: t.me/apmsbrt

Названия объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов, используемые для привлечения средств дольщиков, тоже должны быть выполнены кириллицей.

«Единственный легальный способ оставить иностранное название без изменений – иметь зарегистрированный товарный знак в Роспатенте. Но процедура регистрации занимает от 12 до 18 месяцев», – пояснила Шарифуллина.

Зарегистрировать товарный знак могут только юрлица, то есть ИП и самозанятые этой возможности лишены.

Шарифуллина рассказала, что разброс санкций существенный – от 5-10 тыс. рублей за мелкие нарушения до 500 тыс. за рекламные конструкции. Следить за исполнением новой нормы будут Роспотребнадзор, ФАС и местные администрации. Это создает почву для бесконечных проверок и предписаний, считает вице-президент.

«Мы понимаем запрос государства на защиту языка. Но бизнес оказался в жестких временных рамках. Сейчас наша задача – не паниковать, а провести полный аудит. Мы рекомендуем компаниям пройтись по всем точкам контакта с клиентом: от фасада до push-уведомлений в приложении», – обратилась эксперт к представителям бизнеса.

С 1 марта меняется крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сроки оплаты ЖКУ изменятся

С 1 марта меняется крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Если раньше оплатить счета нужно было до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь установлен единый срок – до 15-го числа. Квитанции теперь должны направляться жильцам не позднее 5-го числа месяца – как в бумажном, так и в электронном формате.

«Один из плюсов нововведения – это удобство запоминания. С 5-го числа должна прийти платежка, до 15-го вы сможете оплатить», – поделился мнением с «Татар-информом» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он добавил, что на этот период – с 5-го по 15-е число – могут попадать даты получения россиянами заработной платы.

«Люди лишний раз не волнуются, что они не успевают оплатить, не думают, что им будут начислять штрафы, пени за эти пару дней просрочки. Некоторые действительно так думают. Меньше стресса – лучше климат жилищно-коммунальной сферы для людей», – считает Бондарь.

Управляющие компании и ТСЖ с 1 марта больше не вправе самостоятельно устанавливать другие сроки выставления счетов и их оплаты – порядок станет единым по всей России.

«Раньше можно было менять кому как удобно, кому как вздумается, скажем так, путем голосования собственников. Но это могло вносить хаос. На мой взгляд, чем правило понятнее и если оно при этом применимо ко всем, тем лучше система с точки зрения управления», – пояснил эксперт.

С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вступает в силу закон о локализации такси

С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. Теперь для работы в такси автомобиль должен соответствовать следующим критериям: необходимо иметь определенное количество «баллов локализации», которые присваиваются за производство в России; автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

«Цель закона – поддержка отечественного автопрома – понятна и нами разделяется. Вопрос вызывает не сама идея локализации, а механизм ее реализации. Закон вступает в силу в условиях сложной экономической ситуации на рынке такси и без системных мер поддержки перевозчиков. Именно это вызывает наибольшие опасения. В условиях дорогого кредитования и лизинга бизнесу сложно изыскивать средства на обновление автопарка», –прокомментировали «Татар-информу» нововведение в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

По данным опроса совета, только 5% таксопарков перешли на закупку исключительно локализованных автомобилей, около 30% отложили инвестиции до окончательной ясности по перечню локализованных моделей.

«Резкого скачка цен с 1 марта мы не ожидаем. Автомобили, уже внесенные в реестр такси, продолжат работу, поэтому одномоментного сокращения предложения не произойдет», – прогнозируют в совете отрасли.

Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расширяется применение скидки на полеты с детьми

Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет.

В прошлом году была закреплена скидка в размере 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 млн юных пассажиров, с начала этого года – уже 282 тыс. С 1 марта скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении любых взрослых, если у них с ребенком одно бронирование.

С 1 марта регламентировано и размещение в самолетах пассажиров с детьми до 12 лет на соседних местах.

«Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами (места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом). Уточнены случаи рассадки с большим количеством детей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади», – приводит ТАСС цитату Минтранса.

С 1 марта начнут действовать новые правила для онлайн-сервисов с платной подпиской Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Онлайн-сервисы не смогут списывать деньги без предупреждения

С 1 марта начнут действовать новые правила для онлайн-сервисов с платной подпиской. Если у пользователя есть сохраненные данные банковской карты, то компания обязана минимум за сутки уведомить его о предстоящем списании. В уведомлении должна быть размещена ссылка для отказа от продления. Если это правило было нарушено, клиент сможет вернуть списанные деньги.

Если же он удалил данные своей банковской карты из аккаунта, это будет считаться официальным отказом от дальнейшей оплаты. Сервис будет не вправе автоматически продлевать подписку и списывать деньги.

Новые нормы распространяются на онлайн-кинотеатры, музыкальные и книжные сервисы, облачные хранилища, игровые платформы, образовательные сервисы и другие приложения с регулярной оплатой.

С 1 марта договор на поставку газа и на техобслуживание внутридомового газового оборудования можно будет оформить онлайн Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оформить договор с газовиками теперь можно онлайн

С 1 марта договор на поставку газа и на техобслуживание внутридомового газового оборудования можно будет оформить онлайн – через портал Госуслуг или на сайте поставщика. Раньше такую возможность предоставляли лишь некоторые компании, теперь же все обязаны заключать договоры онлайн. При этом останется возможность оформить документы и «на бумаге».

Еще одно изменение – цены на техобслуживание газового оборудования будут рассчитываться по методикам ФАС и ежегодно утверждаться региональными органами тарифного регулирования. Раньше этим занимались обслуживающие организации.

С 1 марта расширяется круг организаций, имеющих право проводить техобслуживание и ремонт оборудования. Помимо газораспределительных компаний это смогут делать и поставщики газа.

Также вводятся новые основания, по которым потребителю могут приостановить подачу газа, в том числе если:

не исполняются предписания и не устраняются нарушения при эксплуатации оборудования;

оборудование признано непригодным для дальнейшего использования;

истек срок службы гибкой газовой подводки.

Для дистанционного оформления микрокредита потребуется, помимо паспорта, пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). При очном оформлении займа паспорта будет достаточно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оформить микрозаем по серии паспорта уже не получится

С 1 марта изменяются правила оформления онлайн-займов. Микрофинансовые компании, которые выдают займы до 1 млн рублей, будут обязаны проводить идентификацию через Единую биометрическую систему.

«Эта мера коснется только онлайн-займов. Для дистанционного оформления микрокредита потребуется, помимо паспорта, пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). При очном оформлении займа паспорта будет достаточно», – пояснил «Татар-информу» председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С марта 2026-го мера идентификации через Единую биометрическую систему станет обязательной для микрофинансовых компаний, а через год – для микрокредитных компаний, то есть охватит уже все микрофинансовые организации (МФО), добавил депутат.

Подключение к ЕБС для МФО затратно, поэтому Банк России сейчас оценивает возможность смягчения требований, чтобы избежать перетока клиентов к нелегальным кредиторам.

«Идентификация с помощью биометрии призвана искоренить схему кредитного мошенничества с паспортом, когда аферисты использовали украденные паспортные данные для оформления займов на чужие имена без дополнительного подтверждения личности», – пояснил Аксаков.

С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при назначении детского пособия Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Алименты начнут считать по-новому при назначении единого пособия

С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при назначении детского пособия. Теперь при расчетах Социальный фонд России будет ориентироваться не на МРОТ, а на размер средней зарплаты по региону.

«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения/судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины. До 1 марта 2026 года эта величина для учета была установлена в размере МРОТ, а с 1 марта алименты будут учитываться в доле от среднемесячной номинальной заработной платы сотрудников организаций в целом по региону за предыдущий год», – рассказал «Татар-информу» доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Например, мама двоих детей из Татарстана в марте обращается за единым пособием. Брак расторгнут, алименты выплачиваются по устной договоренности между родителями, без решения суда и без нотариального соглашения.

Поскольку детей двое, минимальные алименты, которые будут учтены при расчете единого пособия, должны быть не ниже одной трети средней зарплаты в регионе. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Татарстане составляет 95 728,9 рубля, согласно последним данным Росстата за ноябрь 2025-го. Следовательно, минимальная сумма алиментов для расчета – не ниже 31 909,63 рубля.

Именно такую сумму Социальный фонд включит в доход семьи при расчете, если фактически отец перечисляет, например, 20 тыс. рублей в месяц. Если же реальная сумма алиментов выше – допустим, 35 тыс. рублей, – правило о минимальных алиментах применяться не будет и в расчет возьмут фактически выплачиваемые 35 тыс. рублей.

Для родителей, которые обратились в суд и получили решение о размере алиментов, с марта ничего не меняется. Социальный фонд продолжит учитывать суммы на основании судебного решения, данных судебных приставов или сведений, предоставленных родителями. Даже если установленная судом сумма окажется ниже рассчитанного минимального порога, правило о минимальных алиментах применяться не будет – в доход семьи зачтут именно ту сумму, которая указана в решении суда.

С 1 марта российские гостиницы будут обязаны ждать клиентов в течение суток и не смогут отменить бронь до расчетного часа следующего дня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правила заселения в гостиницу изменят для защиты прав клиентов

С 1 марта российские гостиницы будут обязаны ждать клиентов в течение суток и не смогут отменить бронь до расчетного часа следующего дня. Раньше отелям разрешалось так называемое негарантированное бронирование, при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Если гость отменил бронь до даты заезда, внесенная предоплата будет возвращаться полностью. При поздней отмене, опоздании или незаезде отель вправе удержать плату, но не более чем за одни сутки проживания.

В случае отказа в размещении гостиницы обяжут компенсировать причиненные убытки.

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова прокомментировала «Татар-информу», что в действительности гостиницы уже работали согласно этим принципам.

«Бронь отменялась в случае незаезда только на следующие сутки. Штраф за незаезд и позднюю аннуляцию удерживался только за первые сутки. В случае невозможности заселения гостя в отель гостиница всегда находила возможность заселения в другое средство размещения, согласно условиям забронированного номера», – рассказала Гадзаова.

С 1 марта отели освобождены от обязанности обеспечивать постояльцев кипятком, зато отныне они должны быть готовы предоставить тонометр. Бесплатно вызывать скорую помощь, выдавать аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу – все это остается в обязанностях сотрудников средств размещения.

С 1 марта ужесточаются требования к рекламе энергетиков – теперь она должна сопровождаться обязательным предупреждением о вреде их чрезмерного употребления Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В рекламе энергетиков будут предупреждать об их вреде

С 1 марта ужесточаются требования к рекламе энергетиков – теперь она должна сопровождаться обязательным предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.

Изменение коснется всех форматов рекламы: на телевидении, радио, в интернете и на наружных носителях. В радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд. В теле- и видеорекламе – не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним.