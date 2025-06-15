В Совете по геральдике объяснили «флаг России» в поздравлении Пентагона

В Совете по геральдике при Президенте РФ прокомментировали реакцию пользователей и СМИ на публикацию Пентагона, приуроченную ко Дню американского флага. В изображении, размещённом в соцсетях американского военного ведомства, многие увидели флаг России, однако специалисты отметили, что это не так. То, что это не государственный флаг РФ – очевидно, заявил «Газете.Ru» зампред совета по геральдике при Президенте РФ Александр Цветков.

Цветков напомнил, что красный, синий и белый – это традиционные цвета и для США, и они активно используются в различных символических и праздничных оформлениях:

«У американцев и у России флаги одних цветов. И в Америке давно используют эти цвета при декорировании различных мероприятий и в презентативных материалах (задолго до восстановления в РФ исторического флага). Это могут быть ленты трех цветов, розетки, банты».

Он также обратил внимание, что на изображении – «три коротких ленточки», размещенные рядом со звездами. По его мнению, совпадение могло быть случайным:

«Американцы со свойственным равнодушием к неамериканским символам могли не обратить внимание на некоторое совпадение с флагом РФ».

Кроме того, Цветков указал на техническое отличие:

«То, что это не флаг России, а ленты цветов и российского и американского флагов (а иначе американский флаг в формате ленты и не изобразить) очевидно, поскольку российский флаг имеет соотношение сторон 2 к 3, что не соответствует приведенному изображению».

Ранее Министерство обороны США опубликовало поздравление по случаю Дня флага, вызвавшее бурную реакцию пользователей соцсетей. Причиной стало изображение, сопровождающее публикацию в соцсети X: помимо американского флага, в центре картинки четко видны два российских триколора.