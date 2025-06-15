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Общество 15 июня 2025 09:31

В поздравлении Пентагона ко Дню флага США заметили российские триколоры

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Министерство обороны США опубликовало поздравление по случаю Дня флага , вызвавшее бурную реакцию пользователей соцсетей. Причиной стало изображение, сопровождающее публикацию в соцсети X: помимо американского флага, в центре картинки четко видны два российских триколора.

Фото: Скриншот с официального аккаунта Пентагона в соцсети X

Поздравительный пост, размещенный в официальном аккаунте Пентагона, быстро привлек внимание пользователей, которые начали активно обсуждать произошедшее в комментариях.

#Пентагон #США #флаг россии
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