В поздравлении Пентагона ко Дню флага США заметили российские триколоры
Министерство обороны США опубликовало поздравление по случаю Дня флага , вызвавшее бурную реакцию пользователей соцсетей. Причиной стало изображение, сопровождающее публикацию в соцсети X: помимо американского флага, в центре картинки четко видны два российских триколора.
Поздравительный пост, размещенный в официальном аккаунте Пентагона, быстро привлек внимание пользователей, которые начали активно обсуждать произошедшее в комментариях.