В Совбезе РФ заявили об опасности ядерной войны из-за состояния здоровья Байдена

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Риск случайного начала ядерной войны обсуждается сейчас всё громче из-за состояния здоровья Президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете «Известия».

«<…> этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома», — поделился своим видением ситуации в руководстве США российский чиновник.

По мнению Попова, «существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями» Штатов. «А там и до глобальной катастрофы недалеко», — добавил он.

Доклад спецпрокурора США Роберта Хура об инциденте с хранением секретных документов в доме Байдена вышел 8 февраля. В нем были упомянуты проблемы с памятью у 81-летнего американского лидера, что вызвало у него гневную реакцию.

В документе на 388 страниц Хур обосновал решение не предъявлять Президенту обвинения в незаконном хранении секретных бумаг. По оценке юриста, политика было бы затруднительно привлечь к ответственности, поскольку он позиционировал бы себя перед присяжными как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на этом фоне заявила о готовности служить стране, о чем сообщал «Татар-информ».