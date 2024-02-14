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В Совбезе РФ заявили об опасности ядерной войны из-за состояния здоровья Байдена
Риск случайного начала ядерной войны обсуждается сейчас всё громче из-за состояния здоровья Президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете «Известия».
«<…> этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома», — поделился своим видением ситуации в руководстве США российский чиновник.
По мнению Попова, «существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями» Штатов. «А там и до глобальной катастрофы недалеко», — добавил он.
Доклад спецпрокурора США Роберта Хура об инциденте с хранением секретных документов в доме Байдена вышел 8 февраля. В нем были упомянуты проблемы с памятью у 81-летнего американского лидера, что вызвало у него гневную реакцию.
В документе на 388 страниц Хур обосновал решение не предъявлять Президенту обвинения в незаконном хранении секретных бумаг. По оценке юриста, политика было бы затруднительно привлечь к ответственности, поскольку он позиционировал бы себя перед присяжными как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на этом фоне заявила о готовности служить стране, о чем сообщал «Татар-информ».
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