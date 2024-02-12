Харрис заявила о готовности служить Штатам на фоне опасений из-за возраста Байдена

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила о готовности служить стране на фоне сомнений в способности Президента США Джо Байдена выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Я готова выполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнула Харрис. По ее мнению, все, кто видел ее работу, уверены в наличии у нее способностей руководить.

Интервью с политиком было записано за два дня до выхода 8 февраля доклада спецпрокурора США Роберта Хура об инциденте с хранением секретных документов в доме Байдена. В документе были упомянуты проблемы с памятью у 81-летнего американского лидера, что вызвало у него гневную реакцию.

В документе на 388 страниц Хур обосновал решение не предъявлять Президенту обвинения в незаконном хранении секретных бумаг. По мнению юриста, политика было бы затруднительно привлечь к ответственности, поскольку он станет «позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Раньше то, что 59-летней Харрис, возможно, придется выполнять функции лидера страны, обсуждали «тихо», но теперь о вероятности такого развития событий говорят открыто, констатирует в этом контексте WSJ.