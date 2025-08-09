news_header_top
Политика 9 августа 2025 09:38

В Совбезе ООН назвали переговоры РФ и США ключом к урегулированию конфликта на Украине

Ряд членов ООН рассматривает диалог на высшем уровне между Россией и США как важнейший элемент в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил дипломатический источник в Совете Безопасности ООН, его слова приводит ТАСС.

В Совбезе признают, что причины противостояния выходят за рамки текущих разногласий и связаны с более глубокими проблемами, включая вопросы глобальной безопасности. Для завершения конфликта, подчеркнул дипломат, необходимо не только прекратить боевые действия, но и устранить его первопричины.

Источник отметил, что успешные переговоры между Москвой и Вашингтоном могут не только приблизить мирное урегулирование на Украине, но и создать пример для разрешения других международных кризисов с помощью дипломатии и взаимопонимания.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске.

