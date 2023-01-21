news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
21 января 2023  16:26

В состоянии фигуриста Романа Костомарова наметилась положительная динамика

news_top_970_100

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшилось. Спустя более чем 10 дней после его госпитализации медики стали давать более оптимистичные прогнозы, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

Второй собеседник издания добавил, что, несмотря на положительную динамику, ситуация остается сложной.

Напомним, что 10 января стало известно о госпитализации Костомарова. Медики диагностировали у него пневмонию и подключили к ИВЛ. После этого в состоянии фигуриста долгое время не было улучшений.

#пневмония #госпитализация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное