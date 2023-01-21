В состоянии фигуриста Романа Костомарова наметилась положительная динамика
Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшилось. Спустя более чем 10 дней после его госпитализации медики стали давать более оптимистичные прогнозы, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в окружении спортсмена.
Второй собеседник издания добавил, что, несмотря на положительную динамику, ситуация остается сложной.
Напомним, что 10 января стало известно о госпитализации Костомарова. Медики диагностировали у него пневмонию и подключили к ИВЛ. После этого в состоянии фигуриста долгое время не было улучшений.