Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

45-летний Роман Костомаров, олимпийский чемпион в спортивных танцах по льду, попал в реанимацию с пневмонией. Сейчас он находится на ИВЛ, передает ТАСС со ссылкой на фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха.

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония», – сказал Авербух агентству.

Всего несколько дней назад, в начале января, Костомаров выступал в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

Напомним, Костомаров выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой на Олимпиаде в Токио. Помимо этого, фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды – чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. Будучи заслуженным мастером спорта России, Костомаров известен также по выступлениям в телевизионном шоу «Ледниковый период».

Напомним также, что 5 января в тяжелом состоянии из-за коронавирусной пневмонии был госпитализирован российский кинорежиссер Никита Михалков. Он на данный момент также находится в реанимации.