news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 24 марта 2026 07:00

В состав набсовета Центра креативных индустрий РТ планируют ввести Фазлееву и Аглиуллина

Читайте нас в
Телеграм
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» в качестве представителей властей РТ планируют ввести пятерых татарстанских чиновников.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовлен Министерством культуры региона.

Речь идет о заместителе Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой, министре земельных и имущественных отношений РТ Фаниле Аглиуллине, министре культуры РТ Ираде Аюповой, министре по делам молодежи РТ Азате Кадырове и первом заместителе министра экономики РТ – директоре Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталье Кондратовой.

Решение о создании центра было принято в феврале этого года. Он создается для организации и развития креативных индустрий в регионе как базового сектора креативной экономики, а также для формирования инфраструктуры поддержки творческих предпринимателей. Учредителями новой структуры от имени республики выступают Минкультуры РТ и Минземимущество РТ.

читайте также
В Татарстане создадут Центр развития креативных индустрий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров