В состав набсовета Центра креативных индустрий РТ планируют ввести Фазлееву и Аглиуллина

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

В состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» в качестве представителей властей РТ планируют ввести пятерых татарстанских чиновников.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовлен Министерством культуры региона.

Речь идет о заместителе Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой, министре земельных и имущественных отношений РТ Фаниле Аглиуллине, министре культуры РТ Ираде Аюповой, министре по делам молодежи РТ Азате Кадырове и первом заместителе министра экономики РТ – директоре Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталье Кондратовой.

Решение о создании центра было принято в феврале этого года. Он создается для организации и развития креативных индустрий в регионе как базового сектора креативной экономики, а также для формирования инфраструктуры поддержки творческих предпринимателей. Учредителями новой структуры от имени республики выступают Минкультуры РТ и Минземимущество РТ.