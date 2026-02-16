В Татарстане создадут Центр развития креативных индустрий

Кабинет Министров Республики Татарстан принял решение о создании автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщается в официальном документе.

Центр создается для организации и развития креативных индустрий в регионе как базового сектора креативной экономики, а также для формирования инфраструктуры поддержки творческих предпринимателей.

Учредителями новой структуры от имени республики выступят Министерство культуры РТ и Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Согласно постановлению, профильным министерствам поручено в 60-дневный срок утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию. Также до 30 апреля 2026 года учредители должны внести добровольный имущественный взнос в равных долях суммой 10 тысяч рублей за счет средств бюджета республики.

Кроме того, ведомствам предстоит подготовить предложения по кандидатурам представителей Татарстана в органы управления Центром. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство культуры РТ.

Создание организации осуществляется в рамках реализации федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» и аналогичного республиканского закона, принятого в 2025 году.