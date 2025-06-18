В соседней Удмуртии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета

Временные ограничения на работу мобильного интернета введены в Удмуртии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин. При этом сотовая связь и проводной интернет работают как обычно.

Шуткин отметил, что решение принято на оперативном штабе республики и связано с усилением мер безопасности.

«В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснутся жителей ряда районов республики», – уточнил он.

Отметим, что в Татарстане временные ограничения работы мобильного интернета вводились в периоды угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Жители Татарстана делились в соцсетях сообщениями о том, что из-за ограничений мобильного интернета было тяжело пользоваться некоторыми мобильными сервисами. В Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики «Татар-информу» объяснили, почему было принято такое решение, подробнее – в материале.