В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане на период угрозы атаки вражескими БПЛА вводились временные ограничения на работу мобильного интернета – это новый и необходимый опыт для республики. Его начали применять только в течение последней недели из-за участившихся атак беспилотников. В Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики «Татар-информу» объяснили, почему было принято такое решение.

«Беспилотные летательные аппараты могут управляться через мобильный интернет. Чтобы снизить риск для жителей Татарстана, приняли решение ограничить использование мобильного интернета во время режима "Беспилотная опасность"», – сообщили в Минцифры РТ.

Жители Татарстана делились в соцсетях сообщениями о том, что из-за ограничений мобильного интернета было тяжело пользоваться некоторыми мобильными сервисами.

«Понимаем, насколько важно иметь доступ в интернет для повседневных нужд – оплаты покупок и поездок на такси. Поэтому вместе с операторами мобильной связи и Роскомнадзором по Татарстану работаем над тем, чтобы вернуть вам хотя бы минимальное подключение к интернету, необходимое именно для этих целей», – добавили в министерстве.

Как только опасность атаки БПЛА исчезает, операторы связи сразу же восстанавливают полный доступ к мобильной сети передачи данных. При этом сотовая связь и доступ к бесплатному Wi-Fi остаются рабочими, включая зоны отдыха в парках и торговые центры, объясняют сотрудники ведомства.

Жители республики обеспокоены вопросом: как узнать, что Сеть будет включена снова? По словам представителей Минцифры РТ, можно пользоваться мобильным приложением «МЧС России». В нем можно получить информацию и об угрозе атаки БПЛА, и о ее отмене.

Также татарстанцам советуют пользоваться общественными точками доступа Wi-Fi. «Татар-информу» объяснили: в то время как базовые станции мобильной связи имеют радиус действия в 5-7 километров, Wi-Fi-точка раздает интернет на расстояние не более 100 метров, поэтому ее не ограничивают.

«Сегодня у жителей Республики Татарстан есть возможность подключить проводной Интернет. Провод заводится домой, ставится Wi-Fi-точка, и все мобильные сервисы становятся доступны. Также и предпринимателям, которые используют банковские терминалы, рекомендуем подключить проводной интернет в своих торговых точках, чтобы принимать платежи», – рассказали в Минцифры республики.

Беспокойство у людей вызывает и вопрос сотовой связи. В министерстве подчеркнули: телефонная связь продолжает работать, а в экстренные службы по номеру 112 можно дозвониться даже с телефона без SIM-карты.

По информации Минцифры РТ, в мае режим угрозы атаки БПЛА вводили десять раз, а с начала июня уже семь раз.

«Ограничительные меры необходимы для безопасности, а специальные службы работают в круглосуточном режиме без выходных, чтобы обеспечить безопасность граждан Республики Татарстан», – отметили в ведомстве.