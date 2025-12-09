В соседней с Татарстаном Чувашии обломки БПЛА попали в жилой дом

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Чувашии, есть пострадавшие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

«Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов», – говорится в сообщении.

На данный момент экстренные службы устраняют последствия и обеспечивают безопасность. Введены временные ограничения движения на некоторых магистралях города Чебоксары.

UPD. По данным РИА Новости, в результате атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

В Татарстане с 06:15 действует режим беспилотной опасности. Закрыты аэропорты Казани, а также Чебоксар, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в регионе высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры.

По словам Раиса РТ, к наблюдению за небом необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе – сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок и так далее.