В Сокурах Лаишевского района РТ открыли новый родник с чистой питьевой водой

Сегодня в селе Сокуры Лаишевского района состоялось открытие пункта раздачи питьевой воды. Источник «Чишмэ» расположен на территории мечети «Юлчы» («Путник»). Это артезианская вода, дополнительно проходящая через систему фильтрации, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

«Вода абсолютная чистая, соответствует всем нормативам. Пробы воды взяты. Пользоваться водой из пробуренной скважин могут абсолютно все», — рассказала агентству пресс-секретарь администрации Лаишевского района Айгуль Амирова.

По ее словам, большой вклад в создание родника внесли местные жители, и такие проекты на территории района будут продолжены.

Открытие родника состоялось при участии главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова. Он выразил благодарность всем, кто помогал возводить данный объект.

Ильдус Зарипов подчеркнул, что это открытие родника важно не только с точки зрения благоустройства села Сокуры. «Сегодня решается одна из приоритетных задач в республике по повышению культуры пользования родниками, доступа к чистой родниковой воде, а также увеличению продолжительности жизни населения», — сказал он.

Глава Лаишевского района также отметил, что за последние 15 лет в муниципалитете построены 13 мечетей. В 2020 году в Лаишеве началось строительство Белой мечети на 400 мест. Завершение работ ожидается уже в этом году. Днем ранее в Новых Сокурах заложили первый камень в основание будущей мечети, о чем сообщал «Татар-информ».