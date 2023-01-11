Челнинцам рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ и как ее оформить

Начальник Управления социальной защиты Ирина Скрябина на пресс-конференции в Набережных Челнах рассказала, кто имеет право на субсидию на оплату коммунальных услуг и как ее оформить.

Она напомнила, что при оплате коммунальных платежей действует две субсидии (выплачивается тем, у кого есть льготный статус). В этот список включены ветераны войны, реабилитированные, граждане, награжденные государственными наградами РТ. Все эти документы можно оформить через Госуслуги единоразово или через отделение материальной помощи.

«Если гражданин приобрел льготный статус, и он не знает, как воспользоваться порталом госуслуг, можно обратиться в отделения материальной помощи, которые находятся по двум адресам — ул. Гидростроителей, 14 и бульвар Солнечный, 6. При обращении нужно предоставить паспорт и номер счета, на который будут перечисляться денежные средства», — отметила спикер.

Вторая — субсидия по малообеспеченности — зависит от доходов граждан. Субсидия назначается сроком на шесть месяцев. Данную льготу можно оформить, если расходы на оплату ЖКУ превышают 21% дохода.

«Субсидии рассчитываются месяцем позже, то есть субсидия за декабрь была рассчитана в новогодние праздники, поступит на счета граждан после 20 января. А в расчетке за ЖКУ отобразится в начале февраля», — уточнила спикер.

Если у горожан есть вопросы по поводу начисления оплаты за ЖКУ, необходимо обращаться по телефонам компаний, занимающихся вопросами контроля: Набережночелнинская межрайонная жилищная инспекция — 8 (8552) 71-38-42, Государственный комитет РТ по тарифам — 8 (843) 236-36-36, отдел экономического анализа и прогнозирования Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения — 8 (8552) 30-55-29, 8 (8552) 30-59-59.

Руководитель исполкома Фарид Салахов напомнил, что в 2022 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили более 87 тыс. челнинцев, общая сумма составила 712 млн рублей. Сумма за один прошлый месяц составила 81 млн рублей.

Также в исполкоме Челнов объяснили, почему жильцы платят по-разному в квартирах с одинаковой площадью.