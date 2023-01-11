В Челнах объяснили, почему жильцы платят по-разному в квартирах с одинаковой площадью

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов объяснил горожанам, почему жителям аналогичных домов и равных по площади квартир приходят квитанции с разными суммами. По его словам, это зависит от алгоритма расчета платы за отопление.

«Начисление зависит прежде всего от потребленной домом тепловой энергии. Объем, который определяется общедомовым прибором учета, делят на площадь дома, затем этот полученный показатель умножается на площадь конкретной квартиры, и [он] не зависит от количества прописанных в квартире людей», — пояснил он.

Чиновник также подчеркнул, что в любом случае одинаковых начислений не получится: в каждом доме, как и в каждой квартире, показания приборов учета разнятся. «Они зависят от многих факторов: капитального ремонта в доме, мероприятий по энергосбережению и прочее, в квартире — от количества потребленной горячей воды», — уточнил глава исполкома.

Увеличение тарифа на теплоснабжение на 9% произошло с 1 декабря прошлого года. Решение об этом было принято Правительством РФ, а позднее — Госкомитетом по тарифам РТ. Фарид Салахов особо отметил, что все начисления проводятся в рамках действующего законодательства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в исполкоме Набережных Челнов назвали города Татарстана с самыми низкими тарифами на ЖКУ.