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В соцсетях появилось видео затопления Новой Каховки после разрушения ГЭС
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В социальных сетях распространяется видео затопления Новой Каховки. На кадрах видно, как территория города уходит под воду.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Кроме того, глава подписал распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в Новокаховском городском округе.
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