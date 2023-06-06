В соцсетях появилось видео затопления Новой Каховки после разрушения ГЭС

В социальных сетях распространяется видео затопления Новой Каховки. На кадрах видно, как территория города уходит под воду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Кроме того, глава подписал распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в Новокаховском городском округе.