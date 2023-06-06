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Руc Тат
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Происшествия 6 июня 2023 12:21

Новая Каховка затоплена после подрыва ГЭС

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Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Владимир Леонтьев.

Кроме того, глава подписал распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в Новокаховском городском округе.

«Леонтьев отметил, что продолжительное отсутствие воды для охлаждения на ЗАЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов» — сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.

#затопление
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