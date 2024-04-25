В Сочи по поручению Путина модернизируют систему общественного транспорта

В Сочи будет разработан комплексный план развития общественного транспорта. Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья дал Президент Владимир Путин, перечень размещен на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплексный план развития и обновления общественного транспорта г. Сочи, прежде всего за счет использования электрического транспорта, обратив внимание на организацию мультимодальных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом», — сказано в документе.

Поручение дано Правительству РФ, исполнительным органам Краснодарского края и ОАО «РЖД».

Также Президент поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути до 16 часов время для пассажирских поездов, следующих из Москвы в курортные города на побережье Черного моря.