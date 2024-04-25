Путин поручил сократить для поездов время в пути от Москвы до черноморских курортов

Президент России Владимир Путин поручил сократить до 16 часов время в пути для пассажирских поездов, следующих из Москвы в курортные города на побережье Черного моря. Список поручений по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья, состоявшегося 6 марта, размещен на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от города Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в документе.

Доклад главе государства должны представить до 15 июня 2024 года.