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Путин поручил сократить для поездов время в пути от Москвы до черноморских курортов
Президент России Владимир Путин поручил сократить до 16 часов время в пути для пассажирских поездов, следующих из Москвы в курортные города на побережье Черного моря. Список поручений по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья, состоявшегося 6 марта, размещен на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от города Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в документе.
Доклад главе государства должны представить до 15 июня 2024 года.
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