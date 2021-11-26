В Сочи начались переговоры Путина с Пашиняном и Алиевым

Трехсторонние переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Сочи, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи лидеров трех стран планируется обсудить дальнейшие действия для укрепления стабильности и обеспечения мира в Нагорном Карабахе. В этом регионе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта.

Новое обострение, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го подписанием соглашения о прекращении огня. На данный момент многие пункты соглашения до сих пор не выполнены, а на линии соприкосновения регулярно возникают перестрелки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после переговоров с иностранными коллегами Путин проведет онлайн-совещание с членами Совета безопасности РФ.