Путин после переговоров с Пашиняном и Алиевым проведет онлайн-совещание с Совбезом РФ

После переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции. Об этом РИА Новости рассказал Дмитрий Песков.

«Вечером по окончании диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями Президент Путин имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Сейчас российский лидер находится в Сочи, где проходили трехсторонние переговоры с Пашиняном и Алиевым. Ключевой темой встречи стала ситуация в Нагорном Карабахе, где в конце сентября 2020 года возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта.