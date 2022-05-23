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Ру Тат
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Официальная хроника
23 мая 2022  14:17

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

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В Сочи началась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мероприятие началось с неформального общения, сообщил близкий к пресс-службе лидера Беларуси Telegram-канал «Пул Первого».

«Переговоры уже начались. В неформальной обстановке», — сказано в публикации. 

Телеграм-канал разместил фотографию глав государств, которые общаются один на один.

Лукашенко прибыл в Сочи в воскресенье. В Кремле уже сообщали, что президенты двух стран обсудят дальнейшее развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, актуальные темы международной и региональной повестки.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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