Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным

В воскресенье, 22 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - цитирует ТАСС сообщение мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Он добавил, что проведение подобных встреч в Сочи, где обсуждаются темы укрепления отношений между государствами, дает городу дополнительные возможности для роста и продвижения на международном уровне.

Встреча президентов пройдет 23 мая. В Кремле уже сообщали, что президенты двух стран обсудят дальнейшее развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки.