В Сочи будут сильнее контролировать промоутеров, навязывающих морские прогулки

Власти Сочи продолжат контролировать промоутеров, навязывающих услуги прогулок на яхтах в районе местного морпорта даже после окончания летнего сезона. Причем последние две недели в курортном городе усилили контроль за такими «рекламщиками и зазывалами», пишет РИА «Новости».

Наблюдения показали, что чаще всего пристают с такими услугами около марины, где швартуются небольшие катера, яхты, пассажирские каботажные суда. Промоутеры «оккупировали» участки от Платановой аллеи и до начала набережной «Маяк». При этом от навязчивых услуг туристы приходят в бешенство.

Однако, как утверждают в мэрии Сочи, на всех лиц, совершавших такие нарушения, составлены административные материалы, сейчас эти документы лежат в местном МВД России на транспорте. В 2024-м к ответственности привлекли свыше 30 лиц – все они являлись теми самыми промоутерами.

В мэрии подчеркнули, что искать и наказывать таких людей продолжат.

Историческое здание сочинского морпорта является одним из самых популярных объектов, которые посещают путешественники. Сейчас эта территория - визитная карточка Сочи: там обустроили зоны для прогулок, есть яхтенная марина, причалы, магазины, а в ресторанах можно любоваться морем через панораму.

С проблемой уличных промоутеров и аниматоров сталкиваются не только в Сочи, но и в Татарстане. Но недавно Раис республики Рустам Минниханов подписал закон, вводящий административную ответственность за навязывание товаров и услуг в общественных местах.