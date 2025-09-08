news_header_top
Общество 8 сентября 2025 09:46

В Соцфонде заявили, что больничный не оплачивается при наличии работы по совместительству

Фото: © «Татар-информ»

Если работник, находящийся на больничном по основному месту трудоустройства, продолжит во время болезни трудиться на работе по совместительству и получать за нее доход, то его больничный лист оплачен не будет. Об этом со ссылкой на документ Социального фонда РФ сообщает РИА Новости.

Выплаты по временной нетрудоспособности не будут производиться даже в том случае, если работа по совместительству выполняется дистанционно, отмечается в документе, который цитирует агентство.

Отказ от выплат в Соцфонде объясняют тем, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. В противном случае это считается дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.

Кроме того, в документе утверждается, что «несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи».

#больничный #больничные листы
