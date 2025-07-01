Глава Соцфонда по РТ: Больничный во время отпуска будет оплачен, а отпуск – продлен

Что делать, если на время отпуска накладывается больничный и как получить выплаты, если человек заболел или получил травму во время отдыха за рубежом, в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.





Эдуард Вафин рассказал, как получить выплаты, если человек заболел или получил травму во время отдыха за рубежом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Отпуск продлевается на то количество календарных дней, которые совпали с периодом болезни»

– Что будет, если человек заболел или получил травму во время отпуска? Будет ли он продлен и на сколько дней?

– При заболеваниях и травмах работника, возникших в период ежегодного оплачиваемого отпуска, листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией на общих основаниях. Больничный, открытый в связи с заболеванием или травмой работника в период его ежегодного оплачиваемого отпуска, будет оплачен.

Согласно статье 124 ТК РФ, в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Отпуск продлевается на то количество календарных дней, которые совпали с периодом болезни или временной нетрудоспособности. Следует отметить, что листки нетрудоспособности в случае заболевания члена семьи и необходимости ухода за ним во время очередного оплачиваемого отпуска не выдаются и не оплачиваются.

Больничный, открытый в связи с заболеванием или травмой работника в период его ежегодного оплачиваемого отпуска, будет оплачен Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Как происходит назначение больничных выплат?

– После того как лечащий врач оформляет электронный листок нетрудоспособности, данные из медицинского учреждения поступают в Соцфонд, а оттуда – работодателю. Работодатель предоставляет Соцфонду сведения, необходимые для назначения выплаты после получения уведомления о закрытии больничного. Все это происходит в цифровом формате. Соцфонд рассчитывает размер пособия временной нетрудоспособности и перечисляет средства работнику. Проверить информацию о статусе своего электронного листка нетрудоспособности можно в личном кабинете на портале госуслуг.

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 5673 рубля в день»

– Что влияет на размер выплат?

– Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. Средний заработок рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, и делится на 730. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности ежегодно индексируется, в 2025 году он составляет 5673 рубля 97 копеек в день. За первые три дня временной нетрудоспособности выплату производит работодатель из собственных средств, а последующие дни оплачивает Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан.

После того как лечащий врач оформляет электронный листок нетрудоспособности, данные из медицинского учреждения поступают в Соцфонд, а оттуда – работодателю Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Что делать, если человек заболел во время отдыха за рубежом?

– В таком случае заболевшему человеку нужно обратиться в медучреждение того государства, на территории которого проходило лечение, запросить медицинское заключение или справку. Далее нужно оформить и заверить документ. Замена иностранных медицинских документов на листок нетрудоспособности российского образца возможна при выполнении следующих условий:

медицинские документы, выданные за границей, должны быть легализованы;

записи в них должны подтверждать временную нетрудоспособность гражданина;

для предъявления иностранных медицинских документов в медицинскую организацию должен быть сделан их нотариально заверенный перевод на русский язык.

– Как много татарстанцев оформили больничные листы за прошлый год и в этом году? Сколько средств было перечислено людям?

– За прошлый год Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан было произведено более 1,3 млн выплат пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму более 15 млрд рублей. С начала этого года поступили сведения о 311 тыс. заболевших, им выплачены пособия на общую сумму 7,8 млрд рублей.