В Соцфонде по Татарстану рассказали об индексации пенсий и выплат

Эдуард Вафин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году все пенсии 1,1 млн жителей Татарстана выплачивались своевременно и в полном объеме. Пенсии ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции и роста прожиточного минимума пенсионеров. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«Пенсии проиндексированы на 9,5%, средний размер страховой пенсии в 2025 году достиг 24,6 тыс. рублей. Возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, а также сохранено ежегодное августовское повышение выплат. В 2025 году пенсии по гособеспечению, включая социальные, были проиндексированы на 14,75 %. Повышение затронуло более 85 тыс. человек», – рассказал он.

В состав пенсий включена надбавка по уходу за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Выплата устанавливается автоматически и ежегодно индексируется.

«В 2026 году работа по повышению уровня пенсионного обеспечения будет продолжена. С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,6%. Будущие пенсии работающих граждан также индексируются через повышение стоимости пенсионного коэффициента и фиксированные выплаты», – отметил Вафин.

По его словам, социальные пенсии будут повышены с 1 апреля тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров.

«Помимо индексации пенсии, многие граждане с февраля на уровень фактической инфляции получат повышение выплат, пособий и компенсаций», – заметил Вафин.

К примеру, повысится размер ежемесячных денежных выплат, которые получают инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, СССР и Труда. По итогам 2025 года отделение выплатило ежемесячную денежную выплату 347,5 тыс. граждан на общую сумму 14,1 млрд рублей.

«Вместе с ежемесячной денежной выплатой будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг. Общий объем расходов на пенсионные социальные выплаты по итогам 2025 года составил 422,5 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом крупного, экономически развитого региона», – сказал Вафин.

Итоговое заседание коллегии проходит в Казани, в нем принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.